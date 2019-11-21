"Кудри не ваше": Бородина получила нагоняй за безвкусный вид

Бородина порадовала поклонников свежим фото со съемок. Стилисты превратили звезду реалити-шоу "Дом-2" в девушку из 80-х.
Ксению облачили в водолазку цвета фуксия с огромными плечами, синюю расклешенную юбку с массивным поясом и туфли на высоких каблуках. Волосы теледиве завили в мелкие кудри и зачесали на одну сторону.
Отметим, что ретро-образ Ксении Бородиной вызвал бурное обсуждение. Мнения поклонников разделились. Одни отмечали, что кофта "укоротила" шею звезде, а юбка оставила ее без талии. Мол, выигрышно смотрятся только ноги, которые кажутся длиннее. Другие восхищались смелостью и органичностью Ксении.
"Нееееее😱 не подходит!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Прическа супер, но лук не очень", "Бесконечно длинные ноги 👌🏻", "Бомбезный прикид 😎стилево, пестренько так )", "Ксюша, Вы красотка! Но это "розовая кофточка" на вас не очень сидит !", "Первый раз мне что-то не понравилось , особенно прическа", "и мне...безвкусица полная...хотя Ксюша мне нравится очень...", "Честно Ксения кудри не ваше", – писали интернет-обыватели Ксении Бородиной.
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