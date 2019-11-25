Бородина разоблачила принцип шоу Собчак

Звезда заявила, что сама отказывается от приглашений, к примеру, к Ксении Собчак или Лере Кудрявцевой. По словам Ксении Бородиной, она не хочет, чтобы ее унижали и оскорбляли.
"Смотрите, чтобы программа была интересной, надо чтобы обосрали тебя или ты кого-то. Я вот каждый раз не сильно к этому готова и не понимаю, зачем мне это", – призналась знаменитость. Так она ответила на вопрос об участии в шоу "Осторожно, Собчак!" или "Секрете на миллион".
Однако пользователи Сети решили, что Ксения Бородина лукавит. Будучи долгое время ведущей одного из самых скандальных проектов на ТВ – шоу "Дом-2", ее вряд ли можно испугать какими-то оскорблениями. Да и в своем "Инстаграме" она периодически ведет войну с хейтерами, так что ей не привыкать отбиваться от нападок.
Отметим, что и Ксении Собчак – палец в рот не клади. Она славится своим острым языком и любовью к разборкам. Взять хотя бы ее стихотворную войну в "Инстаграме" с лидером группы "Ленинград" Сергеем Шнуровым.
Напомним, последний громкий скандал, в котором оказалась Ксения Бородина, связан с ее салоном красоты. Посетительницы заведения утверждают, что там царит жуткая антисанитария и требуют его закрыть. Якобы мастера в салоне ведут себя с клиентами по-хамски.
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