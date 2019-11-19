"Это дно": Бородина резко отреагировала на роман с женатым мужчиной

Ксения Бородина чтет семейные традиции. Вероятно, поэтому телеведущая обрушилась с критикой на девушку, спросившую совета в деликатном вопросе.



В "Сторис" на своей странице в социальной сети "Инстаграм" Ксения Бородина ответила на вопросы подписчиков. Она рассказала, как делала ремонт, а еще призналась, что засиживается допоздна, помогая дочери с выполнением домашнего задания.

Некоторые вопросы вывели телеведущую из себя. Одна из девушек поинтересовалась, как вести себя в отношениях с женатым мужчиной, и Бородина взорвалась.

"Ничего хорошего я Вам посоветовать не могу. Любовницы – это дно! Мужчина, который гуляет от своей жены, – ***!" – высказалась Ксения. На вопрос, как безболезненно прервать эти отношения, она тоже ответила довольно резко.

"Вы изначально знали, что он женат? Если да, то сами виноваты! Если нет, то, когда узнали, надо было обрывать. Что значит "люблю"?! Там семья и дети, а Вы – чужая тетя! Если бы он хотел уйти, ушел бы! А так Вы разрушаете чужую семью! Это дно!" – окончательно разозлилась Бородина.

