Гематомы и ссадины: лицо мужа Бородиной вызвало шок

С Курбаном Омаровым произошло несчастье. Супруг Ксении Бородиной получил травму, не выходя из дома.



В своем аккаунте в соцсети "Инстаграм" бизнесмен опубликовал фото из кабинета врача. Он сообщил, что изуродовал лицо. На снимке видно, что у Курбана Омарова ободран нос, есть синяки и увечья на нижней губе.

"Кто-то пьянствует, кто-то *** (распутствует. — Прим. ред.), кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар для всего этого дерьма. Я сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал", — написал избранник телеведущей. Поклонники звездной пары пришли в шок от увиденного и попросили мужчину поделиться деталями случившегося.

На тревожные вопросы подписчиков супруг Ксении Бородиной ответил с иронией. "Ребят, со мной все в порядке. Просто я не вовремя переключил любимый мультик Теоны", – заявил предприниматель.

Теона – трехлетняя дочь Ксении Бородиной и Курбана Омарова. Девочка уже успела стать звездой соцсетей. У малышки уже виден характер – она всегда добивается того, чего хочет, и не стесняется отстаивать свою точку зрения.

Авторитетом в семье для нее является мать. Бизнесмен даже немного ревнует дочку к телеведущей. "Если мама попросит Теону что-нибудь сделать, та бежит моментально все исполнять, даже если ей сказали убрать за собой игрушки. А если я попрошу что-либо, например, поцеловать меня, то полный игнор, как будто меня нет в комнате", — ранее поделился супруг Ксении Бородиной.

Напомним, что Ксения Бородина и Курбан Омаров сыграли свадьбу в июле 2015-го, а в декабре того же года родилась Теона. Также пара воспитывает старшую дочь телеведущей Марусю, которая родилась в браке звезды с бизнесменом Юрием Будаговым, и сына ее нынешнего мужа Омара. Как писали "Дни.ру", рожать еще одного ребенка она не собирается.