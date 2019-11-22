"Это просто шок": действия Милявской больно ударили по ее молодому мужу

Дмитрий Иванов отреагировал на жесткое интервью Лолиты Милявской в рамках шоу "Секрет на миллион". Молодой муж певицы признался, что супруга ему сделала больно.

К сожалению, Лолите Милявской и Дмитрию Иванову не удалось сохранить добрых отношений после расставания, о котором пара объявила еще летом. Казалось, супругам удалось разойтись красиво – после разрыва несколько недель сохранялась тишина. Однако когда в СМИ появились фото Дмитрия с женщиной, удивительно похожей на Лолиту, но гораздо моложе, разразился скандал. Обиженная Милявская назвала мужа альфонсом.

Вскоре выяснилось, что Иванов подал на развод. Милявская немедленно отреагировала – она обратилась в суд, чтобы признать их девятилетний брак фиктивным. Якобы муж изначально воспринимал их союз как способ достижения различных материальных благ. Апофеозом стали аж два выпуска шоу "Секрет на миллион", в котором Лолита Милявская во всех подробностях рассказала о жизни с Дмитрием Ивановым, походя негативно высказавшись и о предыдущих мужьях.

Начал появляться на ТВ и Дмитрий Иванов. Вначале он побеседовал с Андреем Малаховым, а теперь снялся в Ютуб-шоу MadMashRooms. В рамках передачи было сказано, будто за откровения Лолите заплатили пять миллионов рублей. "Если Лола хочет превратить всю нашу совместную жизнь в пиар и фарс, чтобы на этом заработать – для меня это просто шок и единственная болевая точка. Это удар. Единственное, чем я могу объяснить все это – думаю, она сейчас очень обижена и находится в состоянии агонии", – не стал скрывать эмоций Дмитрий Иванов.

Он убежден, что именно появившиеся его фото с другой женщиной вывели из себя Лолиту Милявскую. Ведь до этого, по словам Иванова, они с Милявской нормально общались и даже вместе предприняли поездку в Израиль. Правда, жили в разных отелях. Также он опроверг слова Лолиты о том, что якобы она ему подарила семь тысяч евро в качестве подарка при расставании. Дмитрий заявил, что и брак у них был не фиктивный.

"Да это просто смешно. Приложили в суде и в передаче мою переписку с Ольгой. Но переписка ведь не является физической изменой! Можно пошутить, да все, что угодно, тем более, если ты с человеком находишься в разных странах", – объяснил муж Лолиты Милявской.

По словам Дмитрия Иванова, он женился и не ради израильского гражданства. "Ребята, ну послушайте, брак был в 2011 году, гражданство я получил в 2019-м. То есть восемь лет я ждал, вынашивал коварный план… А потом получил паспорт и сразу развелся? Пусть попробуют в суде это доказать", – высказался мужчина.