У сына Прохора Шаляпина нашелся еще один отец

В сегодняшнем выпуске Прохор признался, что поссорился с Виталиной из-за истории с его предполагаемым отцовством. Влюбленные поставили отношения на паузу, связь пока не поддерживают.
Между тем Татьяна Гудзева заявила, что Цымбалюк-Романовская давно нашла себе другого мужчину. Якобы новым отношениям Виталины уже полгода.
Присутствующая в студии "На самом деле" пианистка, в свою очередь, назвала слова соперницы клеветой. Виталина сказала, что ни с кем не встречается. Цымбалюк-Романовская была возмущена происходящим на съемочной площадке. Чтобы обелить себя, она прошла детектор лжи. Отметим, что полиграф подтвердил, что экс-жена Армена Джигарханяна не врет.
После Гудзева сообщила, что около месяца назад Шаляпин переехал к ней и их общему сыну. Якобы Прохор помогает ухаживать за маленьким Федором.
Певец не стал отрицать свое воссоединение с экс-зазнобой, однако отметил, что это была вынужденная мера. Шаляпин хотел незаметно взять у ребенка образец для проведения повторного теста ДНК. Прохор отметил, что результатом первого анализа, который подтверждал его отцовство, он не верит.
Поставить точку в скандальной истории Прохора артисту помог ведущий программы "На самом деле" Дмитрий Шепелев. Шоумен огласил результаты ДНК-экспертизы. Как выяснилось, Шаляпин не имеет никакого отношения к сыну Гудзевой. Сама же Татьяна потребовала проведения еще одной экспертизы, но уже без камер. По ее словам, зная о коварном замысле певца, она подменила биоматериал.
"Вероятность того, что Прохор Шаляпин является отцом Федора Шаляпина – 0 %", – обнародовал выводы экспертов Шепелев в студии "На самом деле".
Далее на съемочной площадке появился мужчина, который отказался раскрыть свою личность и спрятал лицо под маской. Аноним рассказал, что знает тайну Татьяны Гудзевой. По словам незнакомца, экс-зазноба Прохора Шаляпина родила не от певца, а от своего начальника. Якобы Татьяна скрывает отношения с племянником одного из высокопоставленных чиновников.
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