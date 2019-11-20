У сына Прохора Шаляпина нашелся еще один отец

Певец Прохор Шаляпин пригласил экс-возлюбленную Татьяну Гудзеву на съемки программы Дмитрия Шепелева. В студии ток-шоу "На самом деле" на Первом канале обсуждалось возможное отцовство вокалиста и его отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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