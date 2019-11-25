Стало известно о дочке Фриске и Шепелева

Анна Семенович стала очередной звездной гостьей шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Фигуристая певица рассказала о разговоре с Жанной Фриске, которая сообщила ей о дочери от Дмитрия Шепелева.

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