"Все закончилось": отец Фриске выступил с важным заявлением

Отец Жанны Фриске расставил все точки над i. Владимир Борисович заявил, что скандальные разбирательства с благотворительной организацией "Русфонд" закончились, причем не без неожиданной помощи.

В новом выпуске шоу Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" отметился отец покойной певицы Жанны Фриске. Владимир Борисович выступил с важным сообщением: многомиллионный долг перед "Русфондом" окончательно погашен, причем не без помощи со стороны.

"Все долги погашены. Все закончилось. Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег тогда. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса. Долг был в районе 22 миллионов рублей", – сообщил отец Жанны Фриске.

Владимир Борисович по какой-то причине не назвал благодетеля, однако рассказал такие подробности: "Этот человек мне позвонил и сказал, что хочет помочь в память о Жанне. Около двух миллионов рублей ему все-таки пришлось брать в долг, чтобы полностью погасить все долги перед благотворительной организацией".

Отец артистки отметил, что им с супругой регулярно звонят со словами поддержки, соболезнования и утешения. Последнее относится к ситуации с телеведущим Дмитрием Шепелевым. Напомним, что сразу после смерти Жанны ее гражданский муж забрал их сына Платона и увез за границу. С тех пор шоумен не дает родственникам певицы общаться с мальчиком.

За все четыре года, прошедших со дня смерти Жанны Фриске, ее родители видели ребенка не более пяти раз. Сейчас Дмитрий Шепелев якобы счастлив в отношениях с дизайнером Екатериной Тулуповой. Однако отец певицы не питает надежд, что новая женщина сможет убедить Дмитрия Шепелева пойти на мировую с семьей Жанны Фриске.

"Меня его девушка совсем не интересует, мы не общаемся. Для меня главное, чтобы внук был с нами, но так вот судьба распорядилась. Может, Екатерина и хорошая девушка, но я не верю, что она его убедит", – признался Владимир Борисович.

Напомним, что четыре года назад организация "Русфонд" обратилась с иском к родителям исполнительницы Владимиру и Ольге Фриске и ее сыну Платону в лице законного представителя Дмитрия Шепелева. Представители фонда потребовали отчитаться о расходовании 21,6 миллиона рублей, которые собрали телезрители для лечения знаменитости.

