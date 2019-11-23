Свидетель эскортного прошлого российских знаменитостей заговорил

По словам Рустама, он намерено не стал сразу комментировать нашумевший выпуск шоу "Прямой эфир", посвященный эскорт-услугам, которые якобы оказывают некоторые представительницы отечественного шоу-бизнеса. Солнцев решил немного подождать и посмотреть чем же все закончится.
Экс-участник шоу "Дом-2" обратил внимание на то, что певица Ольга Серябкина и актрисы Настасья Самбурская и Наталья Рудова поначалу действительно публично выражали возмущение и активно боролись с телеведущим. Первая даже подготовила документы в суд. Рудова, в свою очередь, призывала бойкотировать шоу Андрея Малахова, а после тоже обратилась в Фемиде. Однако, как только шумиха поутихла, девушки от тяжб почему-то отказались, дальше угроз дело так и не зашло.
"Они решили не связываться с этими вопросами. Может что-то чувствуют за собой. Может боятся, что Андрей Малахов приведет свидетелей – меня, например. Я, знаете, много чего знаю. Ух! Много с кем разговаривал, много всякой у меня информации", – сказал Рустам Солнцев в своем ютуб-влоге.
После экс-участник телестройки поведал историю об экс-солистке популярного девичьего коллектива, которая за "коробку денег" оказывала услуги интимного характера одному богатому человеку. Артистка, которая всегда казалась положительным примером для подражания, оценила себя в сто тысяч долларов. Шоумен не стал называть имен, однако обещал озвучить их в скором времени.
Популярные темы форума
Что вы думаете о таком доценте,который убил свою аспирантку
Волосы на Влагалище.
Люди ,НОВЫЙ ГОД ЧУВСТВУЕТСЯ У ВАС ИЛИ НЕТ???
Женщина рак
Как вы встречаете новый год?
С китайцем или с негром?
Весь мир ненавидет китайцев !Говорят,что как люди подлые и мерзкие!
Отдать дочь на балет
За сколько вы бы переспали со стариком?
Вам делали массаж простаты мужики?