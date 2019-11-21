"Алла уже не та": живое пение Пугачевой расстроило народ

Музыкант Игорь Крутой опубликовал в личном "Инстаграм" редкое видео. В кадре Алла Пугачева поет для людей, которые расположились за столиками. Артистка, облаченная в черное, вживую исполняет композицию "Любовь, похожая на сон".
Отметим, что ролик был сделан еще весной. В апреле этого, 2019 года, Алла Борисовна отпраздновала 70-летие. В честь юбилея Примадонна собирала друзей в ресторане на Рублевском шоссе. Звезда, судя по всему, сама развлекала дорогих гостей.
Большинство подписчиков Игоря Крутого от ролика пришли в восторг. Не каждый день можно услышать живое пение Пугачевой.
"Люблю Аллу Пугачеву! Певица от Бога, таких сейчас нет. Дай Бог ей здоровья. 🙏😍👍👍👍 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "❤️легендарная женщина. люблю ее песни", "Любовь похожая на сон" песня на века! 😊😍👏👏", "Лучше Аллы никто и никогда ее не споет!!! Браво!!! ❤️❤️❤️💥💥💥👏👏👏" – восторгались интернет-обыватели.
К слову, были и те, кто отмечал, что Алла Пугачева утратила свой чистый как стеклышко голос. По мнению некоторых подписчиков Игоря Крутого, Примадонне пора завязывать с пением.
"Песня гениальная, но петь ее нужно молодым звонким голосом, а не давить из себя из последних сил", "Даааа! Жизнь-река! Берет свое!", "Где голос то😢😢😢", "Даааа ужжж. Теперь-то Пугачевой лучше забыть про эту песню. Пусть поет Арлекино", "Хотя она очень и старается но годы берут свое... уже не то", "Алла уже не та", – расстроенно отмечали придирчивые обыватели.
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