Какой компромат на Шепелева скрывает Кудрявцева

После скандала, произошедшего в результате бурной реакции Леры Кудрявцевой на слова Дмитрия Шепелева, поднялась новая волна любопытства относительно причины неприязненного отношения телеведущей к коллеге. Репортеры выяснили, почему гламурная блондинка на дух не переносит шоумена.

Когда умерла Жанна Фриске, ее подруга Лера Кудрявцева приняла сторону родителей певицы в скандальных разбирательствах с Дмитрием Шепелевым. После, казалось бы, невинного комментария шоумена, в котором он упомянул некую Леру, телеведущая угрожающе написала ему: "Сегодня три новости узнала, что ты есть в инста, что я у тебя заблокирована и что ты пишешь обо мне (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Может мне начать писать о тебе? А то мы все молчим то только из за Платона".

Теперь вся заинтересованная общественность гадает, о чем же молчит Кудрявцева. Коллега Леры убеждена, что компромат на Дмитрия по ценности не стоит выеденного яйца, к тому же все и так уже все знают. Она пояснила: "Козыри, которые были, прозвучали полгода назад. Тогда к Лере в "Секрет на миллион" пришли близкие и подруги Фриске. Тогда же Шепелев получил сполна, но все видели, что обвинения в его адрес носили скорее эмоциональную окраску. Как сказала мама Жанны тогда: "Мы для него челядь..." Так как бабушка и дедушка, крестная Платона Ольга Орлова уже отчаялись увидеть мальчика, они были готовы на все. Но крыть им нечем. Все уже рассказано по сто раз семьей и друзьями: на разных телешоу и в интервью. Поэтому нет никаких секретов на миллион, которые могли бы напугать Шепелева. Компромат на него не стоит теперь и миллиона рублей".

По всей видимости, речь идет о том, что якобы Дмитрий неправильно выбирал лечение для Жанны, настраивал против подруг, не ухаживал за больной, забирал деньги с ее счета. Родитель певицы не исключал вероятности, что телеведущий может не быть отцом ее ребенка.

Если максимально упростить схему конфликта Дмитрия Шепелева и родителей Жанны Фриске, она сводится к тому, что мать и отец вокалистки недовольны тем, что им не дают видеться с внуком Платоном. Шоумен в интервью уточнял, когда была презентация его книги "Жанна": он не против встреч мальчика с родней, но при условии гарантий его полной безопасности. Позже Шепелев заявил, что родители Фриске хотят забрать ребенка, и он с этим не готов мириться, пишет сайт "Комсомольская правда".