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"Отношения эти некрепкие": свадьбу Шепелева отменили

Дмитрий Шепелев. Фото: instagram.com/dmitryshepelev
Финалист 18-го сезона шоу "Битва экстрасенсов", таролог Александр Кинжинов уверен, что телеведущий расстанется с Екатериной Тулуповой. По его мнению, Дмитрий Шепелев не сможет сохранить идиллию с избранницей.
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Таролог предсказал ведущему разлад с девушкой. Александр Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии.

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 Дмитрий Андреевич Шепелев

Дмитрий Андреевич Шепелев телеведущий

"Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти некрепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro. Кинжинов добавил: даже если свадьба состоится, то совместная жизнь будет очень скоротечной.

Высказался экстрасенс и о примирении семьи Жанны Фриске с телеведущим. Финалист шоу уверен, что родственники певицы не найдут общего языка с Шепелевым.

"Мир между ними не настанет никогда, даже перемирия не будет. Да и не нужно оно им – ни одной, ни другой стороне. А вообще, считаю, что эту тему пора давно оставить. Так будет лучше для всех", – резюмировал таролог.

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Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev)

Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев оставил за собой право опеки над их единственным сыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет. 

Как писали "Дни.ру", бывшая избранница Дмитрия Шепелева скончалась от рака мозга – глиобластомы. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище столицы.

Автор: 20 ноября 2019, 10:36
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Таких выродков как фрисок нельзя подпускать к людям, не то, что к ребенку. Ходят слухи, что борова Владимира родила мать от тюремного надзирателя, когда сидела за пособничество фашистам. У него отсутствуют нормы морали.
Гость
Ответить
Шепелев -это свинья. Как бы он не относился к родителям Фриске, то , что он не допускает к внуку - это недопустимо.
1

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