"Отношения эти некрепкие": свадьбу Шепелева отменили

Таролог предсказал ведущему разлад с девушкой. Александр Кинжинов полагает, что Дмитрий Шепелев вряд ли женится на новой пассии.
"Супружеского брака между новой парой я не вижу, отношения эти некрепкие и вряд ли будут долгими", – цитирует эксперта Teleprogramma.pro. Кинжинов добавил: даже если свадьба состоится, то совместная жизнь будет очень скоротечной.
Высказался экстрасенс и о примирении семьи Жанны Фриске с телеведущим. Финалист шоу уверен, что родственники певицы не найдут общего языка с Шепелевым.
"Мир между ними не настанет никогда, даже перемирия не будет. Да и не нужно оно им – ни одной, ни другой стороне. А вообще, считаю, что эту тему пора давно оставить. Так будет лучше для всех", – резюмировал таролог.
Напомним, что после смерти Жанны Фриске в 2015 году Дмитрий Шепелев оставил за собой право опеки над их единственным сыном Платоном. В апреле мальчику исполнилось шесть лет.
Как писали "Дни.ру", бывшая избранница Дмитрия Шепелева скончалась от рака мозга – глиобластомы. Жанна Фриске похоронена на Николо-Архангельском кладбище столицы.
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