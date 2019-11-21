"Тайно влюблена": сенсационная причина внимания Кудрявцевой к Шепелеву

На днях разразился скандал вокруг Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева. Масла в огонь подлил продюсер Андрей Разин. Репортеры связались с действующими лицами этой истории, чтобы разобраться в сути конфликта.

Андрей Разин и Лера Кудрявцева не ладят давно. Не раз продюсер группы "Ласковый май" словесно нападал на телеведущую, делая громкие заявления. Андрей не смог оставить без внимания и ее реакцию на комментарий шоумена Дмитрия Шепелева о некой Лере. Журналисты связались с Разиным, чтобы узнать, почему он так негативно настроен в отношении Кудрявцевой.

Тот все свалил на телеведущую. "Это она в последнее время только и делает, что пишет гадости. С Пугачевой поругалась, теперь вот Шепелев. Я его в глаза не видел и все равно считаю: это перебор!" – заявил Разин.

Он напомнил, что Дмитрий пережил горе – смерть любимой женщины, певицы Жанны Фриске, и теперь в одиночестве воспитывает маленького сына. "Зачем его трогать?" – задал вопрос продюсер. И сам же на него ответил: "Я думаю, Кудрявцева тайно влюблена в Шепелева, иначе зачем она его достает? Я дал ей последний шанс. Пусть прекратит оскорблять людей, иначе ей конец!"

Андрей рассказал, что в свое время чуть не посадил Леру. По его словам, это было в Ставрополе, речь шла об оскорблениях. Тогда, как утверждает продюсер, судья вынес решение об аресте, но тут за Кудрявцеву вступился шансонье Александр Новиков. Все закончилось примирением сторон.

В разговоре с журналистами Лера Кудрявцева не стала отрицать это. "Я бы не назвала это дело уголовным: он оскорбляет меня везде и всегда, я в ответ сделала то же самое. Я не знаю, что ему от меня надо – пропиариться, прохайпиться... Но он даже не стоит того, чтобы о нем говорить, поверьте! Извините, пожалуйста, даже комментировать не хочу. Те, кто не знают его лично, меня просто не поймут..." – цитирует телеведущую сайт "Комсомольская правда".