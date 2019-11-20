"Друг другу нервы треплют": мать откровенно высказалась об этошениях Шаляпина

Мать Прохора Шаляпина Елена Ивановна решила откровенно рассказать об отношениях своего сына. Женщина подчеркнула решилась на откровенный разговор с журналистами.



Мама знаменитого певца посетовала, что ее сын – очень открытый и доверчивый человек. Елена подчеркнула, что Прохор безумно хочет детей, и поэтому его легко обмануть. Ранее некая Татьяна Гудзеева утверждала, что у нее от артиста есть маленький сын. Теперь женщина пытается вернуть к себе Шаляпина и даже предоставила результаты ДНК-тестов, однако мама Прохора отказывается признавать отцовство сына.

"Да не верю я ей! Прохор просто слишком добрый и доверчивый, вот она и пытается из него веревки вить. А Виталина – хорошая, мне нравится, мы общаемся вот уже полтора года, даже ездили в Сочи вместе отдыхать, в гостях она у нас уже дважды была", – рассказала Елена Ивановна в интервью корреспондентам издания Teleprogramma.pro.

Женщина подчеркнула, что Виталина Цымбалюк-Романовская ей сразу очень понравилась и оставила от общения с собой самые приятные впечатления. Конечно, мама Шаляпина не уверена, что в отношениях с сыном пианистка ведет себя так же естественно, однако Елена Ивановна из всех претенденток на сердце Прохора одобряет только Виталину.

"Очень приятная женщина: спокойная, выдержанная, на мой взгляд. А там – я не знаю, как она себя ведет с ним. С мамами-то они все хорошие, хоть я вам скажу, что мне ни Татьяна, ни Калашникова сразу не понравились. Какое-то прямо отторжение пошло. А Виталина понравилась сразу же. Возможно, потому, что она, как и я – Стрельцы по горскопу. Общий язык мы нашли с первого дня", – подчеркнула женщина.

О предполагаемом расставании Шаляпина с Цымбалюк мать знаменитого певца отзывается с неодобрением. По ее словам, в первую очередь нужно выяснить все обстоятельства дела, а уже потом принимать какие-то решения.

"Конечно, Татьяна серьезно подпортила все. Переругались они, конечно… Звонит, говорит, мол, опять мне Виталина все это припоминает. Ну, не решаются так дела, я думаю. Нужно сначала выяснить все, а не рубить с плеча. А так они друг другу нервы треплют и все", – подытожила Елена Ивановна.

