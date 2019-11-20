Молодой муж Лолиты Милявской изменил любовнице

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Она обнаружила, что у ее супруга Дмитрия Иванова несколько подруг.

Шумиха вокруг развода Лолиты Милявской и Дмитрия Иванова не утихает. Поводы подкидывает сама артистка. Если еще летом, вскоре после объявления о расставании, певица плакалась в жилетку Анжелики Варум, то теперь утверждает, что никогда мужа не любила, а их брак и вовсе был фиктивным.

"Слово "фиктивный" появилось, когда я проанализировала свой брак вместе с психологом. Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс. Оказывается, таких на земле 30 процентов. Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию", – объяснила Лолита Милявская.

Проанализировав свои отношения с молодым мужем, певица, по ее словам, сделала вывод, что "один из партнеров вел себя как нарцисс". "Это проявлялось в потребительском отношении к другому партнеру", – уточнила певица.

Недавно стало известно, что последние два года Дмитрий Иванов изменял Лолите Милявской с 40-летней Ольгой Кулиевой, владелицей косметологической клиники в Москве. Впрочем, и любовнице тот тоже не хранил верность. Это стало известно артистке после того, как она обнаружила личную переписку супруга с Кулиевой и другими женщинами.

"Это не единственная подруга моего бывшего партнера. У него были еще связи. Психолог мне объяснила, что нарциссические личности никогда не имеют только одни отношения. У них всегда в запасе есть другие жертвы. Поскольку переписка с другими женщинами к моему бракоразводному процессу не имеет отношения, мы не стали прикладывать ее к делу. Пусть новая подруга Димы разбирается с ними сама", – цитирует певицу сайт "Комсомольская правда".

Милявская уточнила, что действовала в рамках закона: "Дима сам оставил свою переписку в открытом доступе вместе с почтой. Покажите мне женщину, которая не захочет ее прочесть. Так что ничего противозаконного мы не совершали. Я передала эту переписку моему адвокату", – сообщила Лолита.