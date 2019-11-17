Милявской понадобилась бригада медиков из-за нашумевшего развода с мужем

Лолита Милявская переживает не самый спокойный период в жизни. Из-за развода с Дмитрием Ивановым певица столкнулась с множеством проблем со здоровьем.

Лолита призналась, что стала спокойно относиться к расставанию с мужем лишь недавно. Так, в конце лета исполнительница расплакалась на сцене "Новой волны". Более того, Милявской пришлось обращаться к специалистам, чтобы они помогли ей прийти в себя.

В одном из выпусков провокационного шоу "Секрет на миллион" артистка поведала о тех проблемах со здоровьем, с которыми она столкнулась после разрыва с супругом. К примеру, у Лолиты начались панически атаки. "У меня пошли фобии, накрылась щитовидка, я рыдала 20 дней. Это все накапливалось. Я берегла психику Димы в то время, когда он был не мужиком. Я начала понимать, что он меня провоцирует, были манипуляции молчанием", – шокировала откровениями Лолита.

Ранее ясновидящая Марианна Абравитова сообщила, что в ближайший год Милявскую ждет карьерный взлет. Перемены в личной жизни помогут родиться новым хитам. "Однако хочется предупредить Лолиту о том, что надо более внимательно относиться к себе в плане употребления алкоголя. Такого рода веселье Лолите не чуждо, и она это знает. Но карты говорят, что с выпивкой нужно быть крайне осторожной и не переступать черту", – посоветовала Абравитова.

