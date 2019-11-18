Шепелев резко оветил на угрозы Кудрявцевой

Свое видение ситуации Шепелев объяснил в видео, которое опубликовал на личной странице в социальной сети "Инстаграм". Бывший муж певицы Жанны Фриске рассказал, что на самом деле шутил, при этом он не обращался лично к Кудрявцевой.
Ролик мужчина подписал так: "Спасибо за доброту и здравый смысл! Остальным – срочно воды" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Текст он сопроводил забавным эмоджи в виде машущей ладошки.
"Мне непонятно, почему некоторые по необъяснимым для меня причинам принимают это на свой счет, обижаются, хамят в ответ. Чувство юмора и самоиронию никто не отменял. Если у кого-то с этим проблема, мне очень жаль", – поделился с поклонниками Дмитрий, – "Что касается комментариев под моим сообщением — я не скрываю, что люблю потроллить самые зашкварные сообщения".
Подписчики решили поддержать любимого телеведущего. Многие заняли его позицию и высказались, что Кудрявцевой стоило проще отнестись к ситуации.
"На обиженных воду возят🤦♀️Кто принял на свой счет, значит глуп
мозгами, только народ насмешили😁Вам Дмитрий респект и уважение👍счастья
Вам!!!", "
Молодец, Дима. Счастья вашей семье. Кстати, упоминалось только имя Лера. То, что Кудрявцева приняла на свой счет– ее проблемы", "
Счастья Вам Дмитрий! Вам и вашему сыну! Мало кто может понять, что
вы пережили с потерей Жанны, но тем не менее жизнь продолжается, вы
обязаны быть счастливым для своего сына!" – высказались пользователи.
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