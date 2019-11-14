Проскурякова задохнулась от негодования из-за нелепых нападок

Певица гордится феноменальной памятью своей наследницы. В ролике, опубликованном женой певца, девочка читает цифры и слова на английском языке задом наперед.
"Ника не перестает нас удивлять! Это что-то невероятное! Насколько быстро маленькие дети могут всё запоминать? И куда это все девается с возрастом?", – восхитилась Юлия Проскурякова. Преданные поклонники в очередной раз пришли в восторг от успехов малышки и порадовались за нее.
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