Округлившаяся Проскурякова сделала заявление о беременности

Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Юлия Проскурякова выложила несколько видео с концерта, приуроченного к Дню работника сельского хозяйства. На кадрах артистка запечатлена в бежевом платье по фигуре. Особо наблюдательные поклонники, судя по комментариям, немедленно заподозрили певицу в беременности. Якобы невооруженным глазом видно, как Юлия округлилась, причем не только в районе живота.
Тогда Проскурякова решила прояснить ситуацию. Она без обиняков написала: "Я НЕ БЕРЕМЕННА! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)". Поклонники расстроились из-за этой новости. К слову, на днях четыре года исполнилось дочери Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева Веронике. "С Днем рождения, Доченька!❤️ 4 года счастья, 4 года кипиша, радости и любви!!! Будь здорова и счастлива, наша маленькая единорожка-пони-певица-танцордиско-актриса-учительница-врач🤣 Мы любим тебя!" – пожелала имениннице артистка, опубликовав фото наследницы.
Отметим, что свою беременность Юлия Проскурякова тогда тщательно скрывала, причем почти до самых родов. Ради приватной, спокойной жизни певица ограничила свою активность: перестала выходить в свет, выступать и давать интервью. Не секрет, что ребенок для пары был долгожданным: у Юлии и Игоря долго не получалось зачать.
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