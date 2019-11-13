Как поделят имущество Рудковская и Плющенко после развода

Накануне, 12 ноября, состоялось одно из самых громких событий в столичной тусовке – церемония награждения премии "Женщина года" по версии журнала Glamour. На мероприятии появилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса. Особое внимание журналистов привлекли Яна Рудковская и Евгений Плющенко.
Для выхода в свет прославленный фигурист выбрал белоснежную рубашку и серый костюм, а музыкальный продюсер – свободное короткое платье, изюминкой которого стали желто-черные рукава, украшенные перьями.
Судя по реакции пользователей Сети, в распоряжении которых оказались фото с мероприятия, наряд Яны Рудковской не всем пришелся по вкусу.
Материал дополняется
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Самая интересная!
Переспала за деньги
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Короткая стрижка
Куколд