Рудковская и Плющенко борются за жизнь маленького сына

Музыкальный продюсер Яна Рудковская и ее муж, фигурист Евгений Плющенко обратились в полицию, испугавшись за жизнь маленького сына. По некоторым данным, шестилетнему Гному Гномычу, как ласково называют Сашу родители и поклонники, стали поступать угрозы.
В социальных сетях мальчику пишет назойливая поклонница. Якобы она угрожает убийством юному наследнику звезд и посылает проклятия. Полицейские проводят проверку, сообщает телеграм-канал 112.
В Сети бурно отреагировали на тревожную информацию. Комментаторы накинулись на продюсера: дескать, "допиарилась". Они регулярно ругали Яну за то, что она заставляет сына много работать. Многие часы Саша проводит на льду, пытаясь приблизиться к успеху отца, а также перед фотообъективами – участвуя в съемках рекламы.
А недавно Яна Рудковская презентовала свое реалити-шоу, снятое установленными в доме видеокамерами. Она решила показать, какими титаническими усилиями добилась успеха. Теперь зрители гадают, далеко ли до развода: продюсер призналась, что идею этого шоу Евгений Плющенко воспринял негативно.