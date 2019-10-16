Шепелев озадачил народ музыкальными вкусами сына

Телеведущий рассказал поклонникам в своем "Инстаграм", каким растет их с покойной певицей Жанной Фриске сын Платон. Дмитрий Шепелев удивил фолловеров музыкальными предпочтениями мальчика.

Шоумен отметил, что пока не ограничивает наследника в поиске музыки. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж.

"Когда я включил ему "Нирвану" – это была любовь с первой ноты, сейчас это его любимая группа. А также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pPistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его бесят, говорит, это для девчонок, буэ", – поделился Дмитрий Шепелев. Также он отметил, что Платон не далек от классической музыки.

Ребенок телеведущего и Жанны Фриске знаком с Бетховеном и Шопеном, поскольку несколько раз в неделю ходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, скучным мальчик считает Элтона Джона, а Фредди Меркури уважает.

Судя по всему, в плейлисте сына Дмитрия Шепелева нет треков его мамы. Поклонники телеведущего были немного удивлены предпочтениями малыша. Однако при этом они отметили, что у мальчика хороший вкус. "Нирвана" это уже классика! У Платона отличный вкус", "Мне кажется, у ребенка должен быть выбор, какую слушать музыку", "А музыку мамы он не слушает? Хорошо бы если ему давали слушать, что пела мама", – отреагировали в комментариях на пост подписчики.

Отметим, несмотря на то, что Дмитрий Шепелев в одиночку воспитывает сына, он старается его не баловать, следя за тем, чтобы Платон не часто смотрел мультфильмы. Ограничивает ведущий ребенка и в его взаимодействии с гаджетами. При этом Дмитрий Шепелев признавался, что все-таки иногда сталкивается с такими неожиданностями, как ложь из уст ребенка и даже нецензурная брань.