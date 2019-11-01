Галкин признался в слежке за покинувшей Россию Пугачевой

Сегодня утром Галкин проснулся в Ессентуках. Артист, судя по
всему, сейчас гастролирует по нашей необъятной родине.
Во время завтрака Максим записал видео для подписчиков своего "Инстаграм". "Слышите? Тюркская речь, – сказал, сидя за столиком, юморист, – Я на югах". Шоумен сделал продолжительную паузу и отметил: "Ну, как на югах". После этого он повернул объектив камеры к панорамному окну, за которым виднелись сугробы.
Максим Галкин рассказал, что даже так далеко от дома знает, что с его второй половинкой все в порядке. Он следит за Аллой Пугачевой буквально в режиме онлайн.
"Как удобно, когда есть журналисты, поклонники и соцсети. Всегда знаешь, даже на расстоянии, куда поехала жена, во сколько и как добралась. Уже завтра она будет петь в Минске, а я в это время буду через Москву ехать из Ессентуков в Киров", – заметил комик.
Одним из первых на признание Максима Галкина отреагировал бывший муж Аллы Борисовны Филипп Киркоров. "Дан приказ ему на Север, ей в другую сторону", – немного переиначил балладу Леонида Утесова поп-король.
Напомним, что пару часов назад в Сети появились видео и фото приехавшей в столицу республики Беларусь Аллы Пугачевой. Как сообщают СМИ поклонники и репортеры с раннего утра караулили Примадонну на вокзале. После появления артистки на перроне началась давка, так как многие пытались дотянуться до кумира. Особо впечатлительные фанаты бились в истерике.
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