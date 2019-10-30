Пугачева с красными губами публично призналась в любви к Галкину

Примадонна публично призналась в любви к супругу. Алла Пугачева написала Максиму Галкину несколько теплых слов.

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото. В кадре Алла Пугачева предстала с красной помадой и ярко накрашенными глазами. Звезда облачена в серый пиджак в полоску. Она сидит на фоне плетеной мебели.

"Я люблю тебя, как любят в жизни раз…" – написала 70-летняя Алла Пугачева ниже.

Подписчики не сразу поняли, к кому обращается Примадонна. Некоторые посчитали, что знаменитость обращается ко всем поклонникам. Кто-то вспомнил о бывшем муже Аллы Борисовны Филиппе Киркорове.

Между тем 43-летний муж артистки юморист Максим Галкин решил, что послание предназначается ему. "Понял! И я…" – отметил он в комментариях.

Интересно, что среди поклонников Аллы Пугачевой была замечена балерина Анастасия Волочкова. "И мы вас все любим!" – написала прославленная танцовщица.

Примадонна не скрывает, что ей хорошо рядом с молодым супругом. В одном из интервью Алла Пугачева призналась, что Максим Галкин лучший из ее супругов. Артистка замужем в пятый раз.

"Я ведь впервые почувствовала себя счастливой в браке. Я же до этого не знала, что такое быть замужем. У меня мужья-то какие были. Один директор, другой вообще… Ну, с Филей все понятно. С Филей надо было. А сейчас я смотрю на Макса, а он молодой, красивый, умный, с чувством юмора. До сих пор не понимаю, как мне с ним так повезло. Это ж сколько мужей мне надо было перебрать, сколько попыток сделать, чтобы найти его", – говорила Алла Пугачева.