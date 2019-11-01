Положил в рот: красавец-брюнет утолил животный голод Киркорова

Сегодня, 1 ноября, артист прилетел из столицы Азербайджана, где в уникальном по красоте и архитектуре концертном зале "Конгресс Центр" показал свое шоу "Цвет настроения". По словам Филиппа Киркорова местная публика устроила ему теплый прием.
Например, специально для российского поп-короля переоборудовали пентхаус в гостинице. Стены помещения украсили фотографиями Филиппа и членов его семьи. Постелили на кроватях именные порывала и расставили по углам гипсовые бюсты Киркорова. Комнату, где располагались дети артиста Алла-Виктория и Мартин, тоже декорировали элементами с именами ребят.
С распростертыми объятиями поп-короля встретили не только в отеле, но и в ресторане, куда заглянул Филипп Киркоров. Звезде, которая после изнурительных выступлений была по-животному голодна, преподнесли самые вкусные блюда местной кухни и изысканные напитки.
После посещения заведения в "Сторис" на странице вокалиста в соцсети "Инстаграм" появилось забавное видео. В кадре сидящему за столом Филиппу Киркорову красавец-брюнет заправляет салфетку за воротник и вилкой кладет в рот что-то вкусненькое. Подождав, пока знаменитость прожует, мужчина берет салфетку и аккуратно вытирает звездные губы. Судя по выражению лица Филиппа, он остался доволен сервисом, достойным короля.
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