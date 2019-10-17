Блиставший на сцене Киркоров увез в Москву жирную красавицу

Филипп Киркоров гастролирует по России. В городе Печоре Республики Коми певец собрал не очень большую аудиторию, однако выложился на все сто.
Благодарное руководство муниципалитета вручило артисту весьма необычный презент. Филиппа Бедросовича одарили жирной и увесистой семгой. Звезда даже попозировала с завернутой в блестящую обертку красавицей, сообщает телеканал "360".
"Уловом" король российской эстрады похвастался на своей странице в соцсети "Инстаграм". Киркоров выложил несколько фото с концерта, а также видео, где ему преподносят рыбу.
"Немного фотомгновений о вчерашнем шоу в городе Печоре (Республика Коми), которое состоялось вопреки здравому смыслу! И отдельная благодарность главе муниципального района "Печора" Наталье Николаевне Паншиной за невероятный прием, внимание и этот памятный необычный подарок – семгу! Это действительно необычно и очень ценно. Спасибо!" – написал певец.
Поклонники Киркорова оценили необычный подарок: "Вкуснятина. Сколько же килограммов, интересно, такая рыбина весит? Не меньше 20, наверное?", "При таком темпе гастролей семга пригодится", "Филипп, забирайте семгу в Москву. Ваша тетя приготовит сациви!"
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