"Даже петь не обязательно": оплеванная Бузова перевоплотилась в полоумного убийцу

Любопытным видео артистка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем она в полном гриме и костюме пытается с помощью артистизма обернуться сумасшедшим убийцей. Напомним, что в фильме Джокер представлен именно таким персонажем – хладнокровным психопатом.
Ольга лихо отплясывает невообразимый танец, больше похожий на "джигу-дрыгу" Шляпника из "Алисы в Стране чудес". Кроме того, она изображает безумный смех популярного героя из комиксов. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян не удержался и прокомментировал увиденное.
"Ольга нашла свой образ! Я считаю, что ей не стоит стирать грим Джокера и в таком виде выступать перед публикой. Редко удается достичь такого сходства между маской и сущностью человека. Бузовой это удалось!" – высказался Манукян. Он отметил, что это амплуа Бузовой очень подходит. Эксперт добавил, что в таком образе артистка сможет по-настоящему поразить поклонников на концертах.
"Думаю, в Джокера она перевоплотились далеко не случайно! Если она последует моему совету, то на концертах ее ждет настоящий фурор. Даже петь будет не обязательно! Она там выдаст этот танец Джокера с его диким смехом – и все, можно считать шоу состоявшимся", – подытожил Манукян.
Однако мало кто разделил его оптимизм. В комментариях на Ольгу вылили целый ушат помоев. Пользователи буквально оплевали знаменитость после такого "выступления".
Популярные темы форума
Кто начал срчн на ыоруме?
Дочки ....матери
Посоветуйте хорошую книгу
Застал сына с парнем
Лиона!
Рабыня Изаура
Имя для кота
Узнала что в садике бьют
Умертвить Бузову и геев
Ну,что СССР признали ,что допустили ошибку ,развалив страну!