"Даже петь не обязательно": оплеванная Бузова перевоплотилась в полоумного убийцу

Ольга Бузова любит и умеет эпатировать публику, однако в этот раз поклонники чуть не упали, увидев хрупкую девушку в непривычном образе. Певица с легкостью перевоплотилась в Джокера.



Любопытным видео артистка поделилась на личной странице в социальной сети "Инстаграм". На нем она в полном гриме и костюме пытается с помощью артистизма обернуться сумасшедшим убийцей. Напомним, что в фильме Джокер представлен именно таким персонажем – хладнокровным психопатом.



Ольга лихо отплясывает невообразимый танец, больше похожий на "джигу-дрыгу" Шляпника из "Алисы в Стране чудес". Кроме того, она изображает безумный смех популярного героя из комиксов. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян не удержался и прокомментировал увиденное.

"Ольга нашла свой образ! Я считаю, что ей не стоит стирать грим Джокера и в таком виде выступать перед публикой. Редко удается достичь такого сходства между маской и сущностью человека. Бузовой это удалось!" – высказался Манукян. Он отметил, что это амплуа Бузовой очень подходит. Эксперт добавил, что в таком образе артистка сможет по-настоящему поразить поклонников на концертах.

"Думаю, в Джокера она перевоплотились далеко не случайно! Если она последует моему совету, то на концертах ее ждет настоящий фурор. Даже петь будет не обязательно! Она там выдаст этот танец Джокера с его диким смехом – и все, можно считать шоу состоявшимся", – подытожил Манукян.

Однако мало кто разделил его оптимизм. В комментариях на Ольгу вылили целый ушат помоев. Пользователи буквально оплевали знаменитость после такого "выступления".

