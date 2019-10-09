Лорак привела в замешательство изменениями в фигуре

В Сети появились слухи о том, что певица ждет второго ребенка. Поводом стали кадры с выступления Ани Лорак.

У исполнительницы разглядели округлившийся живот. Наряд Ани Лорак подчеркнул изменения в ее фигуре, что привело поклонников в замешательство.

Экстрасенс, психолог и таролог Марианна Абравитова прокомментировала эту информацию. Она уверена, что самое интересное у певицы еще впереди. Якобы вторая беременность в судьбе звезды есть, но произойдет это не сейчас.

Абравитова пояснила, чем спровоцированы подобные слухи. "Певица перешла в немного другой ритм жизни. Она стала себе больше позволять, баловать себя, отдыхать и наслаждаться жизнью", – цитирует экстрасенса WomanHit.ru.

Она добавила, что Ани Лорак освободилась от тягостных отношений с мужем, который доставлял ей сплошные огорчения. Сейчас же, когда знаменитость отошла от жестких диет и изнурительных тренировок, она пополнела, что стало основанием для домыслов о беременности.

"По поводу беременности могу сказать, что в будущем это случится с ней однозначно. Очередное деторождение и полноценное женское счастье однозначно видно в ее судьбе", - заявила Абравитова. По ее мнению, исполнительнице только предстоит раскрыться в полной мере как матери, жене и женщине.

Этот год для вокалистки был богат на события. Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Как писали "Дни.ру", в Сети появилась информация о том, что Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом, который младше певицы на 14 лет.