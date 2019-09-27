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"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак

Ани Лорак и Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Сегодня, 27 сентября, певица Ани Лорак празднует 41-летие. Одним из первых вокалистку поздравил поп-король Филипп Киркоров.

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прочитано 625 раз

На личной странице в "Инстаграм" артист опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и его подруга позируют в узком гостиничном коридоре.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

"С днем рождения, божественная", – подписал поп-король снимок.

Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. "Спасибо, мой дорогой!" – отметила она в комментариях.

На этом Филипп Киркоров не остановился. В "Сторис" он выложил несколько фотоколлажей из архивных фото с Лорак. Кадры были дополнены различными эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти и нотами.

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Напомним, что Филиппа Киркорова и Ани Лорак связывает крепкая дружба. Артист даже стал крестным отцом единственной дочери артистки – Софии. Наследница певицы учится во втором классе.

Напомним, что этот год для вокалистки был богат на события. Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкий скандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый момент певицу поддерживал лучший друг – Филипп Киркоров. Между тем не так давно в Сети появилась информация, что Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

27 сентября 2019, 13:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Спала с Филей.видать зацепила.только ее возил отдыхать на виллу в Америку.
Гость
Ответить
Цаоноерелгл5пеоговмавпрргвчпкпопм
1

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