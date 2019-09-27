"Божественная": Киркоров нежно поздравил Лорак

На личной странице в "Инстаграм" артист опубликовал фото, на котором он запечатлен в компании Ани Лорак. Филипп Киркоров и его подруга позируют в узком гостиничном коридоре.
"С днем рождения, божественная", – подписал поп-король снимок.
Одной из первых на публикацию отреагировала сама Ани Лорак. "Спасибо, мой дорогой!" – отметила она в комментариях.
На этом Филипп Киркоров не остановился. В "Сторис" он выложил несколько фотоколлажей из архивных фото с Лорак. Кадры были дополнены различными эффектами анимации: летающими сердечками, конфетти и нотами.
Напомним, что Филиппа Киркорова и Ани Лорак связывает крепкая дружба. Артист даже стал крестным отцом единственной дочери артистки – Софии. Наследница певицы учится во втором классе.
Напомним, что этот год для вокалистки был богат на события. Ани Лорак развелась с мужем, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Расставанию супругов предшествовал громкий скандал в прессе: Мурата заметили в объятиях другой. В этот тяжелый момент певицу поддерживал лучший друг – Филипп Киркоров. Между тем не так давно в Сети появилась информация, что Ани Лорак состоит в отношениях с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.
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