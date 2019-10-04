Солнцев жестоко избил маникюршу

Эпатажный артист устроил дебош из-за того, что его новой пассии повредили палец, делая маникюр. "Втащил хрупкой девочке, вежливо поговорил с громилой-охранником и ушел", – описывает инцидент Телеграм-канал LIFE SHOT.
Отвратительная потасовка, в которой Гоген Солнцев проявляет жестокость по отношению к женщине, попала на камеры видеонаблюдения. Сам артист заявил, что ни о каком избиении речи идти не может.
По словам шоумена, о ролике он ничего не знает, и к тому же находится не в Москве. Вопросы о происшествии вызвали у звезды негодование. "Я знаю, по какому поводу вы звоните, но никаких комментариев давать не могу. Мне уже поступали звонки, и я не понимаю, что должен говорить. Даже не знаю, откуда вообще взялось это видео. Конечно, будем разбираться и выяснять", – приводит слова Гогена Солнцева Nation News.
Ранее в сентябре артист рассказал о том, что отправился отдыхать в теплые края без своей супруги-пенсионерки Екатерины Терешкович. Он признался, что жена не сопровождает его на отдыхе, а вместо этого пожилая избранница ведущего "мокнет в Подмосковье".
Напомним, ранее избранница одиозного режиссера несколько месяцев провела в санатории. Екатерина Терешкович лечилась от пагубного пристрастия к спиртному. По словам Гогена Солнцева, она добилась в этом отношении больших успехов.
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