Гоген Солнцев улетел на отдых без жены-пенсионерки

Эпатажный артист решил продлить себе лето. Он признался, что жена не сопровождает его на отдыхе, а вместо этого пожилая избранница ведущего "мокнет в Подмосковье".
Гоген Солнцев выразил надежду, что Екатерина Терешкович "квасит" в одиночестве исключительно овощи и не притрагивается к спиртному." У меня все хорошо, сразу отвечу, у Кати тоже, она мокнет в Подмосковье. Надеюсь, "квасит" только огурцы и помидоры... А в Москве завтра обещают первый снег!" – написал шоумен.
Отметим, ранее Гоген Солнцев рассказывал поклонникам, что его семейная жизнь совсем не сахар, и ему пришлось лечить жену от алкогольной зависимости. Сейчас многочисленные фолловеры в комментариях желают звезде приятного отдыха подальше от московской непогоды.
Часть подписчиков раскритиковали Гогена Солнцева после слов о том, что он оставил жену одну. Они считают, что шоумен сам довел Терешкович до алкогольной зависимости, от которой она теперь вынуждена лечиться.
Напомним, ранее супруга одиозного режиссера несколько месяцев провела в санатории. Екатерина Терешкович лечилась от пагубного пристрастия к спиртному. По словам Гогена Солнцева, она добилась в этом отношении больших успехов.
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