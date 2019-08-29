Оставшийся без наследства Солнцев велел жене-старушке выкопать тело "мерзавца" отца

Шоумен давно не появляется в эфирах ток-шоу и не дает интервью. Гоген Солнцев погряз в судебных разборках. Квартира его умершего отца досталась посторонним людям, с этим звезда экрана не согласна.

Шоумену необходимо доказать родство, чтобы получить наследство. Солнцев пытался через суд добиться эксгумации тела, однако Фемида ему отказала. Гоген вне себя от злости: он потерял просторную двухкомнатную квартиру в Москве стоимостью чуть больше девяти миллионов рублей. Звезда готовит апелляцию.

"Когда отец умер, я переживал. Но теперь у меня осталась на него лишь обида, переходящая в агрессивную злобу. Я общался с людьми, с которыми он дружил. Они уверяют, что перед смертью отец был в сознании, но при этом оформлять на меня завещание не стал. Это, видимо, было сделано специально, чтобы после его кончины у меня начались бюрократические проволочки", – не скрывает своей злости Гоген.

Шоумена поддерживает жена – пенсионерка Екатерина Терешкович. По словам Гогена, его "бабка" лично пойдет на кладбище с лопатой и за два часа выкопает умершего свекра.

"Она возьмет своих приятелей-алкашей, и они со всем справятся. Катя тоже находится в шоке, что уплыла квартирка", – сетует Солнцев.

Он выразила сожаление, что его родителя похоронили по-человечески. По мнению Гогена, отца надо было "зарыть, как собаку". "Это же просто тварь! Чтобы ему на том свете пусто было! Он мне таких проблем подкинул – мерзавец и подонок!" – не унимается шоумен.

Гоген отметил, что наследства от матери ему тоже не дождаться. Отношение с родительницей оставляют желать лучшего, поэтому в завещание его, скорее всего, не упомянут. Более того, по словам знаменитости, родственница "пробухала" роскошную квартиру и теперь ютится в комнатке.

"Моя мать вообще проститутка. Оказывается, перед смертью отец ей звонил и говорил, что ему нужно написать завещание на сына. Но она перевела тему. А сейчас и сама ползает – ее недавно разбил очередной инсульт или инфаркт", – цитирует Гогена Солнцева Sobesednik.ru.

Шоумен всерьез задумался о будущем – заставляет старушку-жену вписать его в завещание. Гоген Солнцев не хочет делить квартиру супруги с падчерицей Полиной. "А она мне отвечает: "Я умирать не собираюсь. Вы с Полиной сдохнете раньше, чем я!" – сказала звезда ток-шоу.