"Настал момент сообщить всю правду": Максим Фадеев выступил с официальным заявлением

Максим Фадеев записал видеообращение для СМИ и поклонников. Музыкальный продюсер объявил о прекращении сотрудничества с артистами.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Максим Фадеев опубликовал ролик, в котором сделал важное заявление. "Дорогие друзья, настал момент сообщить Вам всю правду лично, дабы избежать всяческих спекуляций и домыслов со стороны СМИ", – объяснил музыкальный продюсер.

"Лейбл MALFA, чьим бессменным руководителям я являюсь уже более 30 лет, принял решение о РАСТОРЖЕНИИ контрактов со ВСЕМИ его артистами, без исключения", – объявил Максим Фадеев. При этом он уточнил, что эти артисты могут исполнять те песни, которые были записаны в сотрудничестве с лейблом. "Весь контент мы отдали своим, уже бывшим, артистам, в безвозмездное пользование. За исключением двух артистов, с которыми, к сожалению, мы не смогли договориться", – подчеркнул музыкальный деятель.

Фадеев объяснил, что решился на такой рискованный шаг, потому что понял, что лейбл за долгие годы так разросся, что его стало крайне сложно контролировать. Теперь Максим намерен его реструктурировать. Компания будет заниматься одним-двумя артистами. "Мы будем двигаться дальше, стараясь показывать Вам тот продукт, ради которого с нами произошли такие изменения. Качественный продукт. Важный продукт", – пообещал Максим Фадеев.

В комментариях заинтригованные подписчики гадают, кто эти артисты, кому продюсер запретил исполнять песни, написанные во время их работы с Максимом. Многие уверены, что одной из них является Наргиз Закирова, которая до недавнего времени была в хороших отношениях с продюсером. Летом певица со скандалом рассталась с Максимом Фадеевым и теперь занята записью новой концертной программы.