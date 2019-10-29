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"Не узнать!": новое фото Заворотнюк появилось в Сети

Анастасия Заворотнюк с дочкой. Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
После того, как стало известно о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк, к ней и ее семье приковано повышенное внимание СМИ и прочей общественности. Любая активность близких популярной актрисы рассматривается пристально и досконально.
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Пока поклонники гадают, каково состояние Анастасии Заворотнюк. якобы находящейся в реабилитационном центре на Рублевке, поскольку близкие артистки – молодой муж, фигурист Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна и старшие дети Анна и Майкл – упорно отмалчиваются, общественности приходится удовлетворяться теми фотографиями, которые регулярно выкладывает на своей страничке в социальной сети "Инстаграм" Анна Заворотнюк.

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Старшая дочь звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" недавно открыла собственный магазин одежды и теперь ей приходится часто выкладывать снимки, на которых она сама же и демонстрирует свои модели. Анна подписывает фото разными символами, стараясь избегать многословных подписей. Интересно, что до недавнего времени она предпочитала и закрывать комментарии. Видимо, она устала читать вопросы подписчиков о своей матери.

Те, в свою очередь, наконец поняв, что Анна им ничего не ответит, обратили наконец внимание на нее саму и пришли в восторг. Заворотнюк опубликовала две фотографии, сделанные в черно-белом цвете, на которых снята по пояс на одной из столичных улиц. На снимке Аня демонстрирует кожаную куртку, надетую поверх темной кофты с глубоким вырезом. Завершили образ распущенные светлые волосы.

"Тебя не узнать", "Аня!!!! Это просто нереальное что-то!!!!", "Очень красиво!" – рассыпались в комплиментах комментаторы. Многие предпочли вместо слов использовать различные смайлики. В подавляющем большинстве подписчикам понравились новые фото дочери Анастасии Заворотнюк. Ранее близкие актрисы признались, что Настя действительно тяжело больна, но настроена на борьбу и победу. Однако раскрывать диагноз артистки они не стали.

Автор: 29 октября 2019, 10:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Дебилы!!!
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