Заворотнюк купила маме авто за два миллиона рублей

Как стало известно, Валентина Борисовна пару месяцев назад стала обладательницей машины марки Toyota C-HR серебристого цвета. Стоит такое авто свыше двух миллионов рублей.
Презент 76-летняя пенсионерка получила от дочери – звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк. Ранее Валентина Борисовна передвигалась на красном "жуке", который тоже покупала актриса.
Мать знаменитости иногда приезжает на новой машине в особняк Анастасии Заворотнюк. Сейчас коттедж зачастую пустует. Об этом сообщает "Экспресс газета".
Напомним, на днях актер Вячеслав Манучаров сделал заявление в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ. Артист сообщил журналистам, что Анастасия Заворотнюк не бедствует. Якобы артистке, которая, по некоторым данным, лечится от рака мозга, материальная помощь не нужна.
"Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельная семья. У них есть деньги, у них есть врачи", -сказал Манучаров. По словам Манучарова, родным и близким Анастасии Заворотнюк сейчас нужно только одно – чтобы их никто не трогал. "Дайте зажить, зажить, зажить", – попросил артист.
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