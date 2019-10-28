"Никакие деньги там не нужны": Появились новые подробности о Заворотнюк

Актер признался, что сильно любит звезду "Моей прекрасной няни". Также он уверен, что вскоре она сама все расскажет.

Актер Вячеслав Манучаров сделал заявление в эфире программы "Ты не поверишь" на НТВ. Он объяснил, почему родные Анастасии Заворотнюк не обращаются за помощью, не собирают деньги на лечение и вообще держа диагноз в тайне.

"Никакие деньги там не нужны. Они – состоятельная семья. У них есть деньги, у них есть врачи", -сказал Манучаров. По его словам, родным и близким Анастасии сейчас нужно только одно – чтобы их никто не трогал.



"Дайте зажить, зажить, зажить", – попросил Манучаров. Он добавил, что сам с нетерпением ждет комментариев по поводу ситуации от самой Анастасии Заворотнюк. И он верит, что она их предоставит в скором времени.

"Давайте молиться за это, поддерживать ее", – попросил зрителей актер.

Родные Анастасии Заворотнюк несколько недель после появления в СМИ информации о том, что у актрисы обнаружена опухоль мозга, хранили молчание. Позже они его все-таки прервали, опровергнув сообщения инсайдеров о том, что Анастасия находится в состоянии сопора. В официальном Инстаграме актрисы они попросили не тревожить их, не караулить у больницы или дома. Диагноз никто из близких так и не озвучил.