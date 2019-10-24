"У меня таких в неделю по три штуки": Бородина ошарашила откровениями

Телеведущая Ксения Бородина ошарашила поклонников новым заявлением. Оказывается, у нее только в неделю находится по три брата или сестры.

Все началось с того, что популярный блогер Елизавета Фролова внезапно объявила себя сестрой знаменитости. Видимо, из-за внешнего сходства с Ксенией девушку начали забрасывать вопросами, на которые она все-таки ответила посредством своей странички в социальной сети "Инстаграм".

"Уже не получится, наверное, это скрывать... Но я не общалась с этим человеком долгое время, так как мне было отказано в помощи (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", – рассказала вероятная тайная сестра звезды отечественного шоу-бизнеса. Стоит отметить, что внешнее сходство медийных личностей действительно очевидно – Елизавеста носит такую же прическу, да и черты лица схожи.

Тем не менее, Бородина опровергает слухи. Когда фотографии молодой блогерши облетели российский интернет, поклонники телеведущей забеспокоились – уж не пиарится ли на ее честном имени девочка. На вопросы подписчиков знаменитость ответила категоричным "нет". Оказалось, что Фролова не является кровной родственницей ведущей.

"Я знать не знаю, кто это, у меня таких братьев и сестер по три штуки в неделю", – высказалась Ксения в своих "Сториз" на личной странице в "Инстаграм". Видимо, к подобным инцидентам Бородина действительно относится уже даже не со злостью, а с юмором, т.к. текст публикации она сопроводила смайликами.