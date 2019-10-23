Бородина обратилась к россиянкам после избиения косметологом клиентки

Телеведущая прокомментировала в своем "Инстаграм" жуткую историю, произошедшую в одном из косметологических центров Москвы. Ксения Бородина призвала подписчиц тщательно выбирать специалистов перед процедурами.

Певица и блогер Валентина рассказала в своем микроблоге, что отправилась к новому косметологу, чтобы сделать инъекции. Увидев, что препарат принесли без фирменной упаковки, девушка спросила у специалиста, есть ли в салоне необходимые документы на их продукцию.

По словам блогера, косметолог начала грубить и выгонять ее. Когда клиентка достала телефон, чтобы снять происходящее на видео, женщина взбесилась, отобрала у нее смартфон и сильно ударила. Валентина обратилась в полицию и рассказала свою историю в Сети, показав жестокие побои.

Ксения Бородина прокомментировала ужасный инцидент. "Сто раз вам говорила, девочки. Смотрите, куда и к кому вы идете. Эти косметологи трехдневные, которые приехали откуда-то, сняли здесь комнату у метро, накупили препаратов за три рубля и вас всех ждут. Вы свои лица доверяете таким людям. С ума не сходите, чудес не бывает! Смотрите, чтобы это была проверенная клиника или надежный салон красоты, отзывы читайте. Кошмар просто. Никому не доверяйте", – отметила возмущенная телеведущая.

Отметим, Ксения Бородина сама часто становится объектом для обсуждения в Сети. Хэйтерам не дает покоя семейное счастье знаменитости. Они уверены, что идиллия с супругом Курбаном Омаровым – лишь фикция, всячески критикуя избранника звезды экрана.