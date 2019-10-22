Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой

На съемках очередного выпуска шоу "Бородина против Бузовой" Ксения поделилась с присутствующими размышлениями. Звезда шоу "Дом-2" заявила, что в России очень любят разного рода жертв. Народ не может остаться безучастным к чужой беде.
"Если ты заплачешь, тебя муж бросил, если тебя кто-то ударил. Ты, главное, плачь, пой, разводись и рассказывай, какая ты самая несчастная. И ты всегда будешь на первом месте", – высказалась Ксения Бородина.
Ведущая "Дома-2" не называла имен, однако присутствующие на съемочной площадке поняли, кого Ксения имела ввиду. Бородина бросила камень в огород Бузовой. Ольга, к слову, в тот момент в студии не присутствовала.
Высказывание звезды телестройки вошло в финальный монтаж шоу. Зрители, увидев, как Ксения Бородина говорит гадости за спиной у коллеги, пришли в ярость. Телеведущую обозвали интриганкой и завистницей.
"Не смогла Ксюша пережить спокойно, что Ольга такую квартиру купила дорогущую)))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Завистливая Бородина! Постоянно подкатывает!", "За спиной как-то не очень про свою соведущую, более успешную в бизнесе☝🏼😊", "Бородина с тобой что не разводились и Курбан тебе не изменял!", "Зависть Ксюши одолевает ее !!! Не до ... диджей 😂Сама не так давно хайпанула на измене своего муженька !!! Не красиво за спиной так говорить !!! Ох как не красиво Ксюша !!!" – писали фанаты шоу "Дом-2".
Напомним, карьерный взлет Ольги Бузовой совпал с крахом ее брака. Телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. После развода знаменитость почти в каждом интервью говорила, что тяжело переживает разрыв. Также Ольга Бузова выпустила несколько песен, которые, по мнению слушателей, посвящены экс-супругу артистки.
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