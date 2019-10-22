Завистливая Бородина наговорила гадостей за спиной у Бузовой

Звезда шоу "Дом-2" Ксения Бородина намекнула, что народ поддерживает Ольгу Бузову только потому, что та громче всех жалуется на жизнь. Якобы успешная карьера поющей телеведущей построена на сочувствии обывателей.

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