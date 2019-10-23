"Никаких фанатов нет": потерпевшую крах Бузову уличили в обмане

Очередная бизнес идея поющей телеведущей провалилась. Ольга Бузова закрыла свои рестораны быстрой еды.

Летом прошлого года знаменитость открыла первое кафе BUZfood на Цветном бульваре в Москве. Бизнес стартовал успешно, поэтому было принято решение организовать второе заведение на Новом Арбате, которое, к сожалению, просуществовало всего полгода. Спустя еще шесть месяцев точка с едой от Ольги Бузовой появилась в столичном торгово-развлекательном центре "Вегас Крокус Сити".

На днях стало известно, что рестораны BUZfood больше не функционируют. На дверях висят надписи с информацией о том, что заведения закрыты по техническим причинам. Более того, на окнах ресторана на Цветном бульваре вчера, 21 октября, появилась вывеска с сообщением о сдаче в аренду. Ольга Бузова ситуацию комментировать отказывается, с прессой общается ее пиар-менеджер Антон Богословский, который отрицает, что бизнес-проект теледивы потерпел крах.

По словам известного блогера Лены Миро, дело Ольги Бузовой было обречено на провал. Ранее звезда пыталась продавать одежду и запускала собственную криптовалюту, но ни один из ее проектов не вышел из минуса. Миро считает, что бизнес поющей телеведущей изначально был построен "на зыбком основании" ее популярности.

"Инвесторы думали: о, у Бузовой целая толпа фанатов, а значит они будут жрать говно в ее ресторане! Ну, или покупать одежду. Или криптовалюту. Какая разница, раз есть такая толпа? Ошибка этих рассуждений же в том, что никаких фанатов у Бузовой нет и в помине. Аккаунт в "Инстаграм" с миллионами подписчиков – просто обман. У Бузовой от силы пара десятков тысяч живых пользователей, а все остальные – это накрутки и боты", – рассуждает обозреватель в личном ЖЖ.

Лена отмечает, что в реальной жизни от ботов нет толку. Они не ходят в рестораны, не покупают одежду, и, следовательно, не приносят прибыли. "Вполне закономерно, что бизнес, основанный на ошибочной предпосылке, прогорает, когда заканчиваются финансовые вливания в него", – написала Лена Миро.