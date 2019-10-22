"Не хотела раскрывать тайну": сверкнувшая кольцом Бузова сделала официальное заявление

На своей странице в соцсети "Инстаграм" Ольга Бузова опубликовала фотографию, где запечатлена сидящей в кресле с двумя собаками. Снимок поющая ведущая сопроводила комментарием информации о том, что она стала владелицей квартиры за 120 миллионов рублей.
"Не хотела раскрывать тайну о своей самой большой и долгожданной покупке, но СМИ вчера это уже сделали за меня. Да и я поняла, что больше не хочу держать это в себе. Хочется вам все уже рассказать и показать. Да, да, да! Я наконец-то купила квартиру в Москве. О боже!" – сделала официальное заявление Ольга.
После развода с Дмитрием Тарасовым она осталась без крыши над головой и снимала жилье. А теперь приобрела собственные апартаменты. "Как это ценно, и как долго я к этому шла! Свое сокровище, в котором буду жить, любить и оставаться счастливой, я искала несколько месяцев и сменила несколько риелторов", – призналась Бузова.
Телеведущей предстоит составить план и сделать ремонт. "Мне кажется, я буду лично все контролировать и вообще перестану спать", – пошутила Ольга. В заключение она обратилась к подписчикам за советами относительно строительных компаний и подрядчиков.
По некоторым данным, Бузова приобрела в Раменках пятикомнатную квартиру с панорамными окнами, выходящими на Мосфильмовский пруд. В шаговой доступности – заповедник. Территория жилого комплекса закрыта, дворы высоток оформлены ландшафтными дизайнерами.
А вот о загадочном кольце Ольга Бузова умолчала. Напомним, что в "Сторис" она не раз демонстрировала ювелирное украшение на безымянном пальце правой руки. Заинтригованные фанаты звезды предположили, что та собралась замуж.
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