Близкие Яны Рудковской не поддержали ее в трудный момент

Так как сейчас генеральным продюсером телеканала"Супер" назначили Ксению Собчак, то этот проект по праву можно назвать ее собственным. Создатели хотят показать жизнь Яны максимально честно и открыто.
Накануне продюсеры представили официальный постер программы. На плакате телеведущая запечатлена вместе со своим супругом – фигуристом Евгением Плющенко. Они предстали в полупрозрачных нарядах в образах Адама и Евы. В руках они красные яблоки, как символ запретного плода.
Зрители смогут увидеть изнутри не только повседневную жизнь Яны и Евгения и их сына Саши, но и официальные мероприятия, встречи пары с друзьями и партнерами по бизнесу. Они также окунутся в обстановку в кулуарах шоу-бизнеса, сообщает Teleprogramma.pro.
Примечательно, но далеко не все члены семьи поддержали Рудковскую в решении принять участие в реалити-шоу. Хотя для нее это было очень серьезным шагом, на который она долго не могла решиться.
Напомним, "ЯнаСупер" стартует 9 ноября в 17:00 на канале "Супер". Каждую субботу в эфир будут выходит новые серии.
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