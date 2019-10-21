Яна Рудковская откровенно о разводе: Мои слезы не видел никто

Яна Рудковская на семинаре рассказала о разводе и о том, как муж отобрал у нее детей. Продюсер не справилась с нахлынувшими эмоциями.

Яна Рудковская провела семинар для поклонников, где откровенно рассказала о своем успехе, поделилась секретами достижения целей, а также вспомнила о главном провале – скандальном разводе с Виктором Батуриным, который отобрал у нее сыновей Андрея и Николая. Рудковская не виделась с детьми и пыталась разными способами ускорить судебный процесс, в то время как Батурин мешал ей.

"Это, наверное, был самый трудный момент в моей жизни. Я жить не хотела. Вот реально не хотела жить!" – со слезами призналась Яна. Она уточнила: "Я прошла с ним 221 суд! Я два года боролась с адвокатами, доказывала, ходила, лазала через заборы, ездила искала по всему свету своих детей. Мои слезы не видел никто – ни муж, ни мама, ни папа. Главное, муж не видел..."

По признанию Рудковской, если бы она могла вернуться в прошлое, то не стала бы судиться с Батуриным. Якобы этот процесс негативно отразился на сыновьях. "Что такое дети в нашей жизни? Это все. Вот все. Ценнее ничего нет. И в итоге они становятся несчастными... Когда я потом с ними говорила, они говорили, что скучали, они говорили, что им не хватало меня, но потом они начали меня забывать – им начали няни заменять маму", – рассказала Яна.

"Сильная женщина, она, может, и сильная... Но если забрать у нее детей, забрать у нее любовь... Это трещина, трещина по жизни. И склеить эту трещину очень тяжело", – заключила она.

Теперь Яна Рудковская счастлива в браке с прославленным фигуристом Евгением Плющенко. Помимо Андрея и Николая, она воспитывает сына Александра, рожденного от спортсмена.