"Противно смотреть": Рудковскую распекли за подлизывание к Лободе

Яна Рудковская побывала на концерте певицы Светланы Лободы. Светская львица призналась, что во время выступления вокалистки испытала настоящий кайф. Между тем пользователи Сети в искренность речей музыкального продюсера не поверили.

В личном "Инстаграм" Яна Рудковская опубликовала видео с большого сольника вокалистки Светланы Лободы. В кадре светская львица танцует в компании более молодых подруг в ложе зрительного зала.

Под постом музыкальный продюсер пропела сладкие дифирамбы Светлане. По словам Рудковской, так как Лобода не выступает никто.

"Сила Светы Лободы велика, друзья! Так танцевать, петь и получать такой кайф я могу не у всех артистов на их концертах! Ее Магия создает какую -то особую атмосферу и творит поистине чудеса! Вторую часть концерта почти весь зал и танцевал и пел вместе с ней! Света, дорогая, спасибо что ты есть! Это такой кайф бывать на твоих сольных концертах! И спасибо за вчерашний вечер! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" - написала светская львица.

После Яна Рудковская рассказала, что ее шестилетний сын Саша Плющенко тоже восхищается Светланой Лободой. Как оказалось, мальчик был на концерте и весь вечер снимал артистку на камеру мобильного. "Мама, ты что знаешь все ее песни? Вот это да! Какая она – Крутая!" – процитировала отпрыска Яна.

Отдельную благодарность светская львица выразила продюсеру Лободы – Нателле Крапивиной. Рудковская отметила, что снимает шляпу перед профессионализмом коллеги по цеху. После Яна пригласила Светлану и Нателлу на концерт своего подопечного – Димы Билана, написала где и когда тот будет петь.

Отметим, что в комментариях некоторые подписчики усомнились в искренности знаменитости. Хвалебные оды Яны Рудковской многим показались фальшивыми.

"Искусственно и неестественно!!! Как три макаки друг перед другом", "Можно увидеть ваши искренние фото и видео... так все постановочно…", "Как же вы себя любите, больше всех на свете👏👏👏", "С каких пор такая любовь к Лободе? Продажный шоу бизнес в самом ярком проявлении, все так фальшиво", "Противно смотреть", "Яна Вам нужно открыть курсы по обучению подхалимству, угодничество, неискренности, фальшиво STI", – отмечали фолловеры Яны Рудковской.