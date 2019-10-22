Уставший Шепелев о работе на Первом канале: Думал, за меня все сделают, все решат

По словам шоумена, получив должность на "главной кнопке" страны, он был вне себя от счастья. Телеведущий укрепился в мысли, что его профессиональная жизнь пойдет в гору и значительно облегчится. Дмитрий Шепелев думал, что ему, как ведущему, нужно только появляться в кадре.
"Не знаю, почему пришел к ошибочному умозаключению – дело сделано, дальше можно ни о чем не беспокоиться, обо мне позаботятся, за меня все сделают, все решат, моя карьера в надежных руках. Но очень скоро до меня дошло, что я глубоко заблуждался, и никто ничего за меня делать не будет", - поведала звезда в личном "Инстаграм".
Как-то раз Дмитрия пригласили провести музыкальный конкурс в Сочи. Шоумен прилетел налегке. За пару часов до начала мероприятия Шепелева вызвали на репетицию. Организаторы попросили прийти сразу в костюме.
"Каком еще костюме?" – удивился я, потому что был совершенно уверен, что позаботиться об этом должен кто-то другой, но точно не я. Пришлось срочно мчать по магазинам. Наверное, это самый невинный пример", – отметил телеведущий.
Именно тогда Дмитрий Шепелев понял, что его работа – это больше, чем быть "говорящей головой" на экране. Она несет в себе ряд дополнительных организационных моментов.
"Тогда я, еще совсем наивный мальчик, начал понимать, что в моей профессии большинство думает исключительно о своих интересах, что данные обещания держат далеко не всегда, что двигать карьеру возможно только своими силами, да много еще что. Главное – не нужно ждать, нужно действовать", – поделился Дмитрий Шепелев.
Ранее телеведущий говорил, что устал работать в программе "На самом деле". Звезде надоело раз за разом выяснять, кто чей отец. Шоумен мечтает вернуться на развлекательное телевидение. "Но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя", – сказал Шепелев.
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