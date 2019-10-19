"Подарю полтора размера": Рудковская пожаловалась на большую грудь

Яна Рудковская опубликовала в своем Инстаграм снимок с бэкстейджа ее съемки для журнала "Татлер". Продюсер призналась, что подобранный на этой фотографии образ ей нравится больше всех.
На фото Рудковская предстала лежа в брючном костюме оверсайз на голое тело, продемонстрировав шикарное декольте. Прическа с эффектом мокрых волос вызвала особенный восторг у комментаторов.
Так, модель Елена Перминова признала, что жена Плющенко предстала "в очень крутом образе". "Отметились" лайками под постом Светлана Бондарчук, Юлианна Караулова и другие подруги светской львицы.
Ксения Собчак спросила: "Может, пора так начать ходить в жизни?".
Но вот больше всех, похоже, поразил снимок Божену Рынску, которая посвятила отдельный пост в своем Телеграм-канале Яне.
"Я не пойму, у Яночки своя грудь или нет?", – написала блогер.
Рудковская уже в своем канале ответила на эту реплику: "Вот с чем-чем, а с грудью меня природа точно не обидела! Готова ещё 1,5 размера кому-то отдать! Надоело таскать, хочу маленькую!".
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