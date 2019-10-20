"За каждую букву ответили": Рудковская взорвалась после публикации откровений

Музыкальный продюсер пригрозила журналистам. Яна Рудковская заявила, что ее слова неправильно перепечатали некоторые СМИ.

На днях в Сети появилось эксклюзивное интервью продюсера, которое она дала популярному глянцевому изданию. Откровения Яны Рудковской моментально стали сенсацией и были растиражированы множеством новостных порталов.

То, как ее цитировали представители прессы, не понравилось Рудковской. В своем телеграм-канале "Голубь мира" Яна обрушилась на них с критикой.

"Жаль, что многие журналисты из-за своей безграмотности даже не смогли правильно перепечатать чужой эксклюзив и добавили полную ахинею в свои горячие заголовки! Ну и поделом им! В Америке бы за каждую букву ответили, а тут себя любой блогер, окончивший удовлетворительно среднюю школу, мастером пера мнит… (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.) ", – написала взбешенная Яна Рудковская.

Ниже знаменитость подчеркнула, что в суд не обращается, так как пока нет на это времени. Скоро продюсер появился на телевидении в новом реалити-шоу "#ЯнаСупер". Рудковская планирует показать жизнь своей семьи без прикрас. Над проектом работает команда профессионалов под предводительством Ксении Собчак. Известно, что в эфир выйдут 12 серий реалити.

"Тут снова возникает дилемма, куда снова идти в суды, да ну их, совсем неохота... да и денег на таких жалко тратить, что с них можно взять потом, кроме анализов ). А что охота? Охота сделать не просто шоу каких тьма тьмущая, а поднять темы, которые волнуют многих женщин, начиная с эйджизма и заканчивая суррогатным материнством. Поговорить о проблемах в воспитании детей, о том, о чем мы стараемся молчать. Нам всем почему-то неудобно или не принято, и мы молча терпим хейтерские яйцеголовые атаки, терпим, а я так больше не хочу!" – сказала Яна Рудковская.