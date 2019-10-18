"Не в первый же раз": Рудковской предложили отправить Плющенко в секс-тур

Яна Рудковская в интервью призналась, что всегда мечтала о дочери, но проблемы со здоровьем не позволили ей стать мамой еще раз. Звезда сообщила, что готова прибегнуть к помощи суррогатной матери, но ее супруг Евгений Плющенко категорически против.
Блогер Лена Миро, которая периодически задевает Рудковскую в личном ЖЖ, и на этот раз не смогла промолчать. Обозревательница в свойственной ей язвительной манере дала Яне рекомендацию.
"Я, как добрый и отзывчивый человек, посоветовала бы Яночке не издеваться над мужем. Если человек считает суррогатное материнство бякой, принуждать его к онанизму в пробирочку точно не стоит", – написала Лена Миро.
Блогер с издевкой предложила Яне Рудковской отправить Евгения Плющенко в эротический тур. Там, по замыслу Лены, фигурист должен закрутить роман с девушкой, которая и родит ему дочь.
"А потом баба Яга сможет отжать ребеночка – она это делать умеет, не в первый же раз! С Батуриным прокатило, прокатит и с Плющенко", - резюмировала обозревательница.
Отметим, что у Яны Рудковской три сына, но только два из них родные. Восемь лет назад она призналась, что старший, Андрей, приемный. Его настоящая мать – Юлия Салтовец, экс-супруга Виктора Батурина, за которым Яна была замужем.
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