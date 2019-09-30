"Не жрать": резко схуднувший на 30 кг Киркоров всколыхнул общественность

Представители прессы атакуют певца с главным вопросом – как ему это удалось да еще и в такие краткие сроки? Сперва знаменитость похудел на 12 килограмм, а дождливую московскую осень встретил уже без 30 кило. Кроме того, артист уже не раз демонстрировал подтянутый живот, что навело общественность на мысли о липосакции.
Впрочем, сам Киркоров утверждает, что секрет довольно прост. Он, конечно, не голодает, но и не ест лишнего. Звезда отечественной эстрады заявил, что просто "не жрет".
"Не жрать. Это диета Майи Плисецкой," – кратко резюмировал свое преображение Филипп Бедросович. Он признался, что все это далось ему нелегко. Певец обожает различные вкусняшки – плюшки, конфеты, сладкое, однако ради профессии и роскошного внешнего вида ему приходится отказывать себе в удовольствии, сообщает телеканал НТВ.
Впрочем, об анорексии (психическое заболевание, характеризующееся полным отказом от еды – прим.ред.) речь не ведется. Диета не подразумевает полное голодание, однако все равно становится для организма серьезным стрессом. К слову, сам Филипп Бедросович рассказал, что для его здоровья подобные диеты не столь опасны, а психическое напряжение он скидывает с помощью походов по магазинам.
Ранее певец признавался, что шоппинг – его самая большая слабость. Знаменитость обожает приобретать себе новые вещи, но совершенно не хотел бы, чтобы дети переняли его привычки.
"Пусть эта страсть — навязчивая тяга к покупкам – останется за мной. Готов закрывать тему за них, так как достаточно щедрый папа. Но не всегда," – рассказал тогда Киркоров.
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Самая некрасивая женщина в мире
Хочу отдать ребенка в детдом
Ей 45 мне 20
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Люблю шашлыки.
Самый сексуальный мужской голос?
Первый opгaзм