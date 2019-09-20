"Самое страшное для них": Киркоров лишил детей дорогого

Привить настоящие ценности и сделать из своего ребенка достойного человека мечтает, наверное, каждый родитель. Звезда российской эстрады не является исключением из правил. Он прикладывает усилия, чтобы показать дочери с сыном свою любовь, но при этом не разбаловать их.
"Это только со стороны жизнь детей Киркорова – сплошные праздники, путешествия и фейерверки. У них очень загруженный график," – поделилась знаменитость.
Артист уточнил, что у Мартина и Аллы-Виктории довольно насыщенные будни. Ребята занимаются спортом и изучают иностранные языки. Кроме того, как и любой нормальный родитель, Филипп Бедросович наказывает своих любимых чад, если те провинились.
"К воспитанию подхожу со всей ответственностью. Я справедливый и наказываю регулярно. Самое страшное для них сейчас – лишить айфонов", – поведал артист в интервью журналистам StarHit.
Он отметил, что теперь школьникам нужны серьезные познания, которые требуют от родителей более глубоких рассуждений. Киркоров уточнил, что хорошо разбирается в химии, физике и истории и способен дать ответы на возникающие у детей вопросы.
Певец добавил, что не хотел бы увидеть в их характерах свои отрицательные черты. "Пусть эта страсть — навязчивая тяга к покупкам – останется за мной. Готов закрывать тему за них, так как достаточно щедрый папа. Но не всегда", – подытожил артист.
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